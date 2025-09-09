زيلينسكي: مقتل أكثر من 20 جراء غارة روسية شرق أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إن أكثر من 20 مدنيا قُتلوا في غارة جوية روسية على قرية بمنطقة دونيتسك في شرق البلاد، ودعا حلفاء كييف إلى تكثيف الضغط على موسكو لإنهاء الحرب.

وكتب على منصة إكس يقول “استهداف مباشر للناس. مدنيون عاديون. في اللحظة التي كانت تصرف فيها المعاشات التقاعدية”.

وأضاف “يجب ألا يبقى العالم صامتا. يجب ألا يبقى مكتوف الأيدي. هناك حاجة إلى رد من الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة العشرين”.

هذا وقال حاكم محلي إن شخصا لقي حتفه جراء هجوم بطائرات مسيرة شنته أوكرانيا خلال الليل على مدينة سوتشي الروسية المطلة على البحر الأسود.

وذكر فينيامين كوندراتييف حاكم كراسنودار على تطبيق تيليجرام أن حطام طائرة مسيرة سقط على سيارة كان يقودها الرجل في منطقة أدلر في سوتشي.

وأضاف كوندراتييف أن ستة منازل تعرضت لأضرار.

ولم يتضح حتى الآن النطاق الكامل للهجوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت طائرتين مسيرتين فوق منطقة كراسنودار، لكن الوزارة لا تذكر سوى عدد الطائرات المسيرة التي دمرتها قواتها وليس عدد الطائرات التي أطلقتها أوكرانيا.

وفي المجمل، ذكرت وزارة الدفاع على تطبيق تيليجرام أن أنظمة الدفاع الروسية دمرت 31 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، بما في ذلك 15 طائرة فوق البحر الأسود.

ولا يتسنى لرويترز التحقق من صحة هذه التقارير بشكل مستقل. ولم يصدر أي تعليق حتى الآن من جانب أوكرانيا.

وينفي الجانبان استهداف المدنيين في هجماتهما خلال الحرب التي بدأتها روسيا بغزو شامل لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.