الأثنين 2 ربيع الأول 1447 ﻫ - 25 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

زيلينسكي: ناقشت الضغط على روسيا مع المبعوث الأمريكي

منذ ساعتين
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه عقد اجتماعا مثمرا مع المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوج بحثا فيه ممارسة الضغط على روسيا لدفعها عقد “محادثات حقيقية” لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وكتب زيلينسكي على تيليغرام “عقدنا لقاء جيد مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص كيث كيلوج”.

وأضاف “ناقشنا كيفية التأثير على روسيا، وإجبارها على إجراء محادثات جادة لوضع حد لهذه الحرب… مستعدون لعقد محادثات على مستوى القادة. هذا أمر ضروري لحل القضايا الرئيسية”.

وعبر زيلينسكي عن تقدير أوكرانيا “لاستعداد الولايات المتحدة للانضمام إلى منظومة الأمن الأوكرانية”، وأكد أن التعاون الأمني بينهما بالغ الأهمية، لا سيما فيما يتعلق بشراء الأسلحة وتطوير وبيع الطائرات المسيرة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

لندن تحتفل بمهرجان "نوتنغ هيل"
لندن تحتفل بمهرجان "نوتنغ هيل" وسط مخاوف بشأن مستقبله
هيئة النفاذ إلى المعلومات
منظمات غير حكومية تونسية تندد بحل "هيئة النفاذ إلى المعلومة".. إليكم التفاصيل
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
ترامب يأمر بإجراءات صارمة ضد من يدنسون العلم الأمريكي

الأكثر قراءة

علم لبنان
حزب الله أبلغ موفدى عون رفضه تسليم السلاح.. والتصعيد قادم!
علما السعودية ولبنان
مصدر دبلوماسي رفيع يكشف عن تفاصيل زيارة وفد فني سعودي إلى بيروت!
آثار الدمار في الضاحية الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي اغتالت حسن نصر الله
بدل إيجار يشارف على الانتهاء.. وحزب الله: "لا أموال حالياً"!