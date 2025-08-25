زيلينسكي: ناقشت الضغط على روسيا مع المبعوث الأمريكي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه عقد اجتماعا مثمرا مع المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوج بحثا فيه ممارسة الضغط على روسيا لدفعها عقد “محادثات حقيقية” لإنهاء الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام.

وكتب زيلينسكي على تيليغرام “عقدنا لقاء جيد مع المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص كيث كيلوج”.

وأضاف “ناقشنا كيفية التأثير على روسيا، وإجبارها على إجراء محادثات جادة لوضع حد لهذه الحرب… مستعدون لعقد محادثات على مستوى القادة. هذا أمر ضروري لحل القضايا الرئيسية”.

وعبر زيلينسكي عن تقدير أوكرانيا “لاستعداد الولايات المتحدة للانضمام إلى منظومة الأمن الأوكرانية”، وأكد أن التعاون الأمني بينهما بالغ الأهمية، لا سيما فيما يتعلق بشراء الأسلحة وتطوير وبيع الطائرات المسيرة.