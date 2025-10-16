زيلينسكي: نعتمد على زخم الشرق الأوسط للمساعدة في إنهاء الحرب مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الخميس إن الزخم في عملية السلام في الشرق الأوسط سيساعد في إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف مع روسيا.

وجاءت تعليقاته عشية محادثات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقال زيلينسكي على تطبيق تيليغرام “لدينا اجتماع مقرر مع الرئيس ترامب غدا، ونعول على الزخم الذي كبح الإرهاب والحرب في الشرق الأوسط ليساعد في إنهاء حرب روسيا ضد أوكرانيا”.

وأضاف “لغة القوة والعدالة ستنجح بالتأكيد مع روسيا أيضا”.

ولم يشر زيلينسكي مباشرة إلى موافقة ترامب على إجراء محادثات جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي جمعهما اليوم.

لكنه قال إن من الواضح أن روسيا حريصة على استئناف الحوار “بعد سماعها عن صواريخ توماهوك”، في إشارة إلى اقتراح ترامب بأنه ربما يزود كييف بتلك الصواريخ.

وذكر زيلينسكي أنه يلتقي بممثلين عن شركات دفاع، موضحا أنها شركات “مصنعة لأسلحة قوية يمكنها بالتأكيد تعزيز دفاعاتنا”، بما في ذلك أنظمة دفاع جوي لحماية البنية التحتية للطاقة من الهجمات.

ويزور زيلينسكي واشنطن اليوم الخميس ومن المقرر أن يجري محادثات مع ترامب الجمعة بشأن احتمال تسليم بلاده صواريخ توماهوك، وفق ما أفاد مسؤول أوكراني كبير وكالة فرانس برس.

وسيلتقي زيلينسكي بالعاصمة الأميركية الخميس ممثلين لقطاع الصناعات الدفاعية، وفق المسؤول الذي طلب عدم الكشف هويته، مضيفا أن الهدف هو معرفة “متى ستكون الإمدادات ممكنة فعليا”.

وشهدت العلاقات بين الرئيسين تحسنا منذ فبراير بعد اللقاء العاصف الذي قام خلاله ترامب ونائبه جاي دي فانس بتوبيخ زيلينسكي أمام الصحفيين ووصفاه بأنه “ناكر للجميل”.

محادثة هاتفية بين ترامب وبوتين

وأعلن ترامب اليوم عبر حسابه في منصة “تروث سوشيال” عن إجرائه محادثة هاتفية “مثمرة للغاية” مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناولت عددا من القضايا الدولية الهامة.

ووفقاً لبيان ترامب، هنأ الرئيس الروسي الولايات المتحدة على “الإنجاز العظيم للسلام في الشرق الأوسط”، الذي وصفه بأنه “حلم دام قرونا”.

كما أعرب ترامب عن اعتقاده بأن النجاح في ملف الشرق الأوسط سيسهم في تسريع مفاوضات إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

كما تضمنت المكالمة شكر الرئيس بوتين للسيدة الأولى ميلانيا ترامب على مشاركتها مع الأطفال، وفقاً للبيان. كما ناقش الزعيمان موضوع التجارة بين البلدين بعد انتهاء الأزمة في أوكرانيا.

واتفق الرئيسان على عقد اجتماع لمستشاريهما رفيعي المستوى الأسبوع المقبل، برئاسة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للجانب الأمريكي.

كما تم الاتفاق على لقاء قمة لاحق بين ترامب وبوتين في العاصمة الهنغارية بودابست، لبحث إنهاء ما وصفه ترامب “بالحرب غير المجدية بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن ترامب عن لقائه مع فولوديمير زيلينسكي غدا في المكتب البيضاوي، لمناقشة محتوى محادثته مع بوتين وغيرها من المواضيع.

وأعرب ترامب عن تفاؤله بإحراز “تقدم كبير” خلال المحادثة الهاتفية، في إشارة إلى احتمالية تحقيق اختراق في الملف الأوكراني.