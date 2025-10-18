زيلينسكي وترامب في واشنطن: صواريخ توماهوك على الطاولة ونداء لوقف الحرب

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الإدلاء بأي تصريح حول احتمال تسليم الولايات المتحدة بلاده صواريخ “توماهوك”، بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، مشيراً إلى أن الرئيس الأميركي “لا يريد التصعيد”.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي: “ناقشنا مسألة الصواريخ بعيدة المدى، ولا أريد الإدلاء بأي تصريح بهذا الشأن. قررنا عدم التحدث عنها لأن الولايات المتحدة لا تريد التصعيد”.

من جهته، أكد ترامب أن الوقت حان لإبرام اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، داعياً إلى إعلان النصر ووقف إراقة الدماء، وأضاف عبر منصته “تروث سوشل”: “اجتماعي مع زيلينسكي كان مثيراً وودياً للغاية، لكنني قلت له إنه حان الوقت لوقف القتل وإبرام اتفاق”.

وجاء اللقاء بعد إعلان ترامب المفاجئ عن قمة جديدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في محاولة للتوصل إلى حل للحرب المستمرة منذ أكثر من عام. ورغم تصريحات ترامب حول رغبة بوتين في إنهاء الحرب، اعتبر زيلينسكي أن موسكو لا تزال تسعى لمواصلة غزو أوكرانيا.

وأشار ترامب إلى أن الوقت لا يزال مبكراً لتزويد أوكرانيا بصواريخ “توماهوك”، معرباً عن أمله أن تتمكن أوكرانيا من إنهاء الحرب دون الحاجة إليها، كما أشار إلى المخاوف المتعلقة بجاهزية الجيش الأميركي في حال استمرار تقديم الدعم العسكري المكثف.

وأكد الرئيس الأميركي أن الولايات المتحدة قدمت لأوكرانيا الكثير من المعدات العسكرية على مدى السنوات الأربع الماضية، وأن أي طلب جديد للصواريخ يمثل تحدياً لاحتياجات الدفاع الأميركية.