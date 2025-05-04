زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه يمكن التوصل في أي لحظة لاتفاق لوقف إطلاق النار مع روسيا في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات بين البلدين.

وأضاف زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي مشترك في العاصمة التشيكية براج مع الرئيس بيتر بافل أن أوكرانيا تأمل في الحصول على 1.8 مليون قذيفة في العام الجاري بموجب مبادرة طرحتها جمهورية التشيك لتقديم مساعدات عسكرية.

من ناحية أخرى، قال ألكسندر بوجوماز حاكم منطقة بريانسك الروسية، اليوم “إن القوات الأوكرانية قصفت مصنعا معدات كهربائية في المنطقة مما أدى إلى تدمير جزء كبير منه دون وقوع إصابات”.

وأضاف عبر تيليغرام أن ورش العمل والمباني الإدارية للمصنع الواقع في بلدة سوزيمكا دُمرت. وتقع بريانسك في أقصى غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا وروسيا البيضاء.

وذكرت (ماش)، وهي قناة على تيليجرام مرتبطة بأجهزة الأمن الروسية، أن المصنع ينتج معدات كهربائية مثل المحولات. وأضافت أنه تعرض لقصف بمنظومة صواريخ جراد.

ونشرت القناة مقطعا مصورا لسحابة كبيرة من الدخان تتصاعد فوق أحد المصانع. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة المقطع.

وقال أندريه كوفالينكو، رئيس مركز مكافحة التضليل الإعلامي في أوكرانيا، إن المصنع متخصص في إنتاج المعدات الإلكترونية لصناعة الدفاع الروسية.

وأضاف في منشور على تيليغرام “تشير المعلومات الأولية إلى أن مصنع ستريلا في بلدة سوزيمكا بمنطقة بريانسك توقف عن العمل بعد الضربة”.

وتوجه أوكرانيا ضربات لمنشآت صناعية روسية تتهمها بإنتاج معدات للحملة العسكرية التي تشنها موسكو عليها منذ بدء الحرب في فبراير شباط 2022.