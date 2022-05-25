زيلينسكي يأمر بإنهاء سفر الروس إلى أوكرانيا بدون تأشيرة

أمر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء بإنهاء سفر الروس إلى بلاده بدون تأشيرة دخول مشيرا إلى ضرورة تشديد الأمن على الحدود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي الوقت الحالي يُسمح للروس بزيارة أوكرانيا المجاورة بدون تأشيرات. وقال زيلينسكي، في منشور على الموقع الإلكتروني للرئاسة، إنه أيد التماسا قدمه مواطن طلب فيه إنهاء هذا الأمر.

وأضاف “على خلفية العدوان الروسي الشامل فإن القضية المثارة هي قضية مهمة وحيوية. أؤيد الحاجة لتشديد القيود على دخول المواطنين الروس”.

وأشار زيلينسكي إلى أنه أرسل رسالة إلى رئيس الوزراء دنيس سميهال يطلب فيها تنفيذ هذا الأمر. ولم يقدم تفاصيل.

وكان زيلينسكي قد ندد، بغياب “وحدة الصف” بين الدول الغربية بعد أكثر من 3 أشهر على بدء الاجتياح الروسي لبلاده.

وأكد الرئيس الأوكراني، خلال مداخلة عبر الفيديو في إطار منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا: “سؤالي هو التالي: هل هناك وحدة عمليا (في الغرب)؟ أنا لا ألمسها”، مشددا على أنه “بحاجة إلى دعم أوروبا موحدة”.

وأضاف زيلينسكي، خلال فطور نظمته أوكرانيا: “هل هناك وحدة حول انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي؟ كلا. بالتالي هل الغرب موحد؟ كلا”.

وتابع: “نقطة قوتنا كانت الوحدة داخل البلاد، والآن هذا يعتمد على وحدة الغرب لكي يكون قويا ويدعم بشدة أوكرانيا” في مواجهة روسيا، وقال: “سيكون لدينا تفوق على روسيا حين نكون متحدين فعليا”.

وعبر الرئيس الأوكراني مرة جديدة عن “امتنانه” للرئيس الأميركي جو بايدن بسبب مساعدة مالية جديدة بقيمة 40 مليار دولار.