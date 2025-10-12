الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
زيلينسكي يبحث مع ترامب تعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا

منذ 40 دقيقة
الرئيسان الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأميركي دونالد ترامب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إنه تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الثانية خلال يومين لبحث تعزيز الدفاع الجوي لكييف وقدرتها على الصمود وقدراتها بعيدة المدى.

وأضاف زيلينسكي على منصة إكس “كما ناقشنا العديد من التفاصيل المتعلقة بقطاع الطاقة. والرئيس ترامب مطلع جيدا على كل ما يحدث. اتفقنا على مواصلة حوارنا، فرقنا تقوم باستعداداتها”.

وقال الكرملين اليوم الأحد إن روسيا تشعر بقلق عميق إزاء احتمال قيام الولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، محذرا من أن الحرب وصلت إلى لحظة دراماتيكية مع تصعيد من جميع الأطراف.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه قبل الموافقة على توفير صواريخ توماهوك، فإنه يريد أن يعرف ما تخطط أوكرانيا لفعله بها لأنه لا يريد تصعيد الحرب.

    المصدر :
  • رويترز

