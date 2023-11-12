زيلينسكي: يجب الاستعداد لضربات روسية تطال البنى التحتية هذا الشتاء

نبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إلى أن بلاده “يجب أن تستعد” لضربات روسية تطال البنى التحتية هذا الشتاء، مشيرا الى احتمال تصاعد هذه الضربات.

وقال زيلينسكي في مداخلته اليومية “علينا أن نستعد لاحتمال أن يزيد العدو عدد الضربات بطائرات مسيرة أو صواريخ (مستهدفا) بنانا التحتية”. وأضاف “يجب أن يتركز كل انتباهنا على الدفاع، على كل ما يمكن لأوكرانيا القيام به بهدف مساعدة شعبنا على تمضية الشتاء وتعزيز قدرات قواتنا”.

وسبق أن أعلنت كييف أنها تعزز دفاعاتها لحماية البنى التحتية.

وتابع زيلينسكي أن “الدرع الجوية الأوكرانية باتت أقوى مما كانت عليه العام الفائت”.

وتلقت أوكرانيا منظومات للدفاع الجوي من الدول الغربية، تشمل منظومة باتريوت الأميركية.

وقال أيضا “المؤسف أن (الدرع الجوية) لا تحمي جميع الاراضي في شكل كامل. ونعمل على تحسينها”. ودعا زيلينسكي المجتمع الدولي الى التجاوب مع ندائه.

وصدر بيانه بعيد إعلان المستشار الرئاسي أندريي يرماك وصوله الى الولايات المتحدة ضمن وفد سيبحث التعاون مع واشنطن والدعم الذي يمكن ان تقدمه.

يجتمع مسؤولون أوكرانيون بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بانتظام بقادة غربيين لإبقائهم معبئين الى جانب كييف.

وتكافح أوكرانيا من أجل تحقيق مكاسب في هجومها المضاد.

وقال جهاز المخابرات الأوكرانية الأحد إن انفجارا في بلدة ميليتوبول التي تحتلها روسيا أسفر عن مقتل ثلاثة جنود روس على الأقل في هجوم وصفته بأنه “عمل انتقامي” من جماعات محلية سرية. أضاف الجهاز التابع لوزارة الدفاع في بيان أن الانفجار وقع خلال اجتماع أمس السبت لضباط روس في البلدة، وهي مركز للقوات الروسية في الجنوب.

وبدأت روسيا حربا واسعة النطاق على أوكرانيا في فبراير شباط 2022. وشنت أوكرانيا هجوما مضادا في الجنوب والشرق في أوائل يونيو لكنها تواجه مقاومة قوية.

وينشط الجيش الأوكراني بشكل متزايد في مهاجمة القوات في المناطق التي تسيطر عليها روسيا.