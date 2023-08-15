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زيلينسكي يجول في زابوريجيا.. ويقابل الجنود على الجبهة

منذ 38 دقيقة
آخر تحديث: 15 - أغسطس - 2023 7:38 مساءً
فولوديمير زيلينسكي

فولوديمير زيلينسكي

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أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنّه زار منطقة زابوريجيا في جنوب شرق البلاد، والتقى مع قوات تشارك في الهجوم المضاد على القوات الروسية في الجنوب.

وظهر زيلينسكي مع جنود أوكرانيين كبار وهم ينظرون في خريطة لساحة القتال عند ما وصفه مكتب الرئيس بأنه نقطة قيادة بالقرب من بلدة أوريخيف.

وذكر المكتب في بيان، أنّ زيلينسكي “استمع إلى تقارير القادة بخصوص مسار الأعمال القتالية في مناطق الخطوط الأمامية.. وناقش مع الألوية والمقاتلين القضايا التي تمثل أكبر المشكلات بالنسبة لوحداتهم”.

ومع بداية يونيو/ حزيران، بدأت أوكرانيا هجومها المضاد في الجنوب والجنوب الشرقي، على أمل إحداث صدع وسط القوات الروسية عن طريق التقدم جنوبًا صوب بحر أزوف.

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