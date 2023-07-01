زيلينسكي يحذر من خطوة روسية "خطيرة جداً" بمحطة زابوريجيا النووية

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (السبت 1-7-2023) من استمرار وجود “تهديد خطير” في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تحتلها روسيا، وقال إن موسكو “مستعدة من الناحية الفنية” لإحداث انفجار في المنشأة.

وأشار زيلينسكي إلى أن المخابرات الأوكرانية هي مصدر هذه المعلومة. ودعا المجتمع الدولي لإيلاء مزيد من الاهتمام للوضع في المنشأة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا.

يشار إلى أن مقاطعة زابوريجيا تعرضت أمس الجمعة لهجوم روسي بمسيرات إيرانية الصنع أطلقت من الساحل الشرقي لبحر آزوف، وفقاً لما أعلنته لقوات الجوية الأوكرانية.

فقد أوضحت القوات الأوكرانية أن 13 مسيرة شنت هجوما على مناطق جنوب شرقي البلاد خصوصا زابوريجيا، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 10 منها بينما أصابت 3 مسيرات أهدافها.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية أن القوات الروسية استخدمت صواريخ موجهة مضادة للطائرات أصابت عددا من المنشآت العسكرية والبنية التحتية في المنطقة.

وقالت الإدارة العسكرية في زابوريجيا إن شخصين قتلا وأصيب 3 في قصف صاروخي ومدفعي طال 16 مدينة وبلدة في المقاطعة.