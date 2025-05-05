زيلينسكي يحصل على تعهد من التشيك بتوفير المزيد من الذخيرة وتدريب طيارين

قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، اليوم الاثنين “إن براج ستوسع نطاق تدريب الطيارين الأوكرانيين وستحافظ على برنامج لتوريد ذخيرة المدفعية إلى أوكرانيا”.

جاء ذلك بعد استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يزور براج في إطار جهود مكثفة لحشد الشركاء الأوروبيين، بينما تدفع الإدارة الأمريكية باتجاه التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

ودائما ما دعمت التشيك كييف بقوة، إذ قادت حملة لتوفير قذائف لأوكرانيا باستخدام تمويل من الحلفاء، حصلت كييف بموجبها على نحو 1.5 مليون طلقة ذخيرة العام الماضي.

وذكر فيالا اليوم الاثنين أنه جرى تسليم نصف مليون طلقة ذخيرة بالفعل منذ بداية عام 2025. وقال زيلينسكي والرئيس التشيكي أمس الأحد إنه يمكن إرسال 1.8 مليون طلقة هذا العام.

وفي مؤتمر صحفي مع زيلينسكي، قال فيالا إن تسليح أوكرانيا جيدا هو أفضل ضمان أمني لأوروبا. وأضاف أن جمهورية التشيك ستوسع نطاق تدريب الطيارين الأوكرانيين ليشمل طائرات إف-16. ولم يخض في التفاصيل.

وعبر زيلينسكي عن دعمه لجهود إنشاء مدرسة أوكرانية تشيكية مشتركة لتدريب طياري طائرات إف-16.

وقال “نحن مستعدون لتنفيذ هذا المشروع في أقرب وقت ممكن”.

وذكر زيلينسكي أمس الأحد في مستهل زيارته لبراج أن وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة.

ودعا حلفاءه إلى ممارسة ضغط أكبر على روسيا، وقال إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على أن وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما هو الخطوة الأولى الصحيحة نحو إنهاء الحرب.