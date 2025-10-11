السبت 19 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 11 أكتوبر 2025 |
زيلينسكي يحض ترامب على إنهاء الحرب في أوكرانيا كما فعل في غزة

منذ 4 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، على التفاوض حول السلام في أوكرانيا، بعدما انتزع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس “.

وبعد اتصال هاتفي بترامب وصفه بـ”الإيجابي جدّا”، كتب زيلينسكي على صفحته على “فيسبوك”: “هنأت الرئيس دونالد ترامب بنجاحه وبالاتفاق حول الشرق الأوسط الذي تمكن من بلوغه، الأمر الذي يشكل نجاحا استثنائيا”.

وأضاف “إذا كان يمكن وقف حرب في منطقة ما، فمن المؤكد أن حروبا أخرى يمكن أيضا وقفها، بما فيها الحرب التي تشنها روسيا”.

    المصدر :
  • وكالات

