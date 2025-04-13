زيلينسكي يدعو إلى "ضغط قوي" على روسيا بعد مجزرة سومي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إلى ممارسة “ضغط قوي” على روسيا لإنهاء الحرب بعد الضربة الروسية على سومي والتي أسفرت عن مقتل 31 شخصا، فيما تستمر الحرب الروسية الأوكرانية.

وزيلينسكي “بدون ضغط قوي حقا وبدون دعم مناسب لأوكرانيا، ستواصل روسيا إطالة أمد هذه الحرب.. لقد مر شهران على اقتراح أميركا بوقف إطلاق نار كامل وغير مشروط”.

وأضاف “للأسف، هم في موسكو واثقون بقدرتهم على الاستمرار في القتل.. علينا أن نتحرك لتغيير الوضع”.

وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن في وقت سابق اليوم سقوط عشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي بصاروخ باليستي على وسط مدينة سومي شمال شرقي أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي “هجوم بصاروخ باليستي روسي مروع على سومي (…) وفقا للمعطيات الأولية، هناك عشرات القتلى والجرحى من المدنيين”.

جرحى بينهم أطفال

وأعلنت كييف ارتفاع عدد الجرحى إثر الهجوم الصاروخي الروسي على مدينة سومي الأوكرانية، الأحد، إلى 83 شخصا.

وأفادت وزارة الداخلية الأوكرانية بأن “83 شخصا أصيبوا، بينهم سبعة أطفال”، مضيفة أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

وقبلها أعلن مسؤولون أوكرانيون سقوط “العديد من القتلى” إثر هجوم صاروخي روسي على مدينة سومي شمال شرقي البلاد، والتي تعرضت لقصف مكثف من القوات الروسية في الأسابيع الأخيرة.

وكتب القائم بأعمال رئيس بلدية سومي أرتيم كوبزار على مواقع التواصل الاجتماعي “سقط اليوم عدد كبير من القتلى نتيجة هجوم صاروخي”، مضيفا أن “العدو عاود استهداف المدنيين”.

وأظهرت صور لم يتم التأكد من صحتها على مواقع التواصل الاجتماعي سيارات محترقة وتصاعد أعمدة دخان في سومي التي تقع على بعد حوالي 50 كلم من الحدود.

وحذرت كييف لأسابيع من أن موسكو قد تشن هجوما على سومي.

وكانت روسيا أعلنت الشهر الماضي سيطرتها على قرية في منطقة سومي لأول مرة منذ الأيام الأولى للحرب عام 2022.