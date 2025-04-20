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زيلينسكي يدعو الأوكرانيين إلى عدم اليأس من عودة السلام

منذ 57 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز

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دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المواطنين الأحد في عيد القيامة إلى عدم اليأس من عودة السلام إلى بلادهم والمثابرة للتغلب على صعوبة مسار الحرب الذي يسلكوه منذ 1152 يوما.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يرتدي قميصا أوكرانيا تقليديا رمادي اللون ومطرزا ويقف أمام كاتدرائية القديسة صوفيا، الكنيسة الرئيسية في كييف، إن أوكرانيا لا تفقد الإيمان أبدا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت 19\4\2025 وقفا مفاجئا لإطلاق النار لمدة يوم واحد في أوكرانيا بمناسبة عيد القيامة، لكن زيلينسكي قال في وقت سابق من اليوم الأحد إن الجيش الروسي يتظاهر بالالتزام بوقف لإطلاق النار لكنه واصل الليلة الماضية محاولات إلحاق خسائر بأوكرانيا على جبهة القتال.

وقال زيلينسكي “نعرف ما الذي ندافع عنه. نعرف ما الذي نقاتل من أجله، لمن ولمصلحة من”.

وأضاف “سيأتي يوم نحيا فيه، يوم السلام، يوم أوكرانيا، يوم يدوم قرنا، وسنتمكن من التجمع مجددا، على مائدة واحدة، في عيد قيامه سلمي”.

    المصدر :
  • رويترز

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