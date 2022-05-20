زيلينسكي يدعو شركاء أوكرانيا لتبني اتفاقية “هامة”.. إليكم التفاصيل

اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة إبرام اتفاقية رسمية مع حلفاء بلاده للحصول على تعويضات من روسيا عن الأضرار التي تسببت بها قواتها خلال الحرب.

وأوضح زيلينسكي، الذي يقول إن روسيا تحاول تدمير أكبر قدر ممكن من البنية التحتية لأوكرانيا، أن اتفاقية بهذا الشأن ستوضح أن الدول التي تخطط لأعمال عدوانية سيتعين عليها دفع ثمن أفعالها.

وقال في خطاب بالفيديو “ندعو الدول الشريكة للتوقيع على اتفاقية متعددة الأطراف وإنشاء آلية تضمن حصول كل شخص عانى من الإجراءات الروسية على تعويض عن جميع الخسائر التي تكبدها”.

وقال زيلينسكي إنه بموجب مثل هذه الاتفاقية، ستتم مصادرة الأموال والممتلكات الروسية في الدول الموقعة ثم توجيهها إلى صندوق خاص للتعويضات.

وقال “سيكون ذلك عدلا. وستشعر روسيا بثقل كل صاروخ وكل قنبلة وكل قذيفة أطلقتها علينا.”

وقالت كندا الشهر الماضي إنها ستغير قانون العقوبات لديها للسماح بإعادة توزيع الأصول الأجنبية المحجوزة والخاضعة للعقوبات كتعويض للضحايا أو للمساعدة في إعادة بناء دولة أجنبية من الحرب.

في السياق، أعلن البرلمان الروسي إنه سيناقش مشروع قانون يسمح للروس ممن تخطت أعمارهم 40 عاما وأجانب تخطت أعمارهم 30 عاما بالتجنيد في الجيش.

وشهد الأسبوع المنصرم تقدم السويد وفنلندا بطلبين للانضمام لعضوية حلف شمال الأطلسي، في أكبر تغير في المشهد الأمني الأوروبي منذ عقود، لكن تركيا قالت حتى الآن إنها ستعارض الخطوة واتهمت الدولتين بإيواء متشددين أكراد.

وبعد أسابيع من التهديد برد انتقامي، بدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هادئا في رده على ذلك وقال قبل أيام إن عضوية البلدين في الحلف لا تشكل تهديدا إلا إذا أرسل الحلف أسلحة جديدة أو قوات إليهما. لكن وزير الدفاع شويجو قال اليوم الجمعة إن موسكو تعتزم تعزيز قواتها في المناطق المحاذية ردا على ما وصفه بتهديدات جديدة.