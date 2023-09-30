زيلينسكي يرغب في تحويل قطاع الدفاع إلى "مركز عسكري كبير"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت إنه يرغب في تحويل قطاع الدفاع إلى “مركز عسكري كبير” من خلال الشراكة مع مصنعي الأسلحة الغربيين لزيادة إمدادات الأسلحة المطلوبة لدعم الهجوم المضاد الذي تشنه كييف على روسيا.

جاء ذلك خلال منتدى عقدته الحكومة الأوكرانية مع منتجين دوليين لمناقشة كيفية التطوير المشترك لقدرة القطاع على صنع وصيانة الأسلحة في أوكرانيا رغم استمرار القصف الروسي.

وقال زيلينسكي لمسؤولين تنفيذيين يمثلون أكثر من 250 شركة غربية منتجة للأسلحة “أوكرانيا في مرحلة من الماراثون الدفاعي من المهم جدا فيها المضي قدما دون تراجع هناك حاجة إلى نتائج يومية من خط المواجهة”.

وأضاف أمام المنتدى المنعقد في كييف “نحن مهتمون بتوطين إنتاج العتاد اللازم لدفاعنا وكل أنظمة الدفاع المتقدمة التي يستخدمها جنودنا، مما يمنح أوكرانيا أفضل النتائج على الجبهة”.

وقال زيلينسكي إن الدفاع الجوي وإزالة الألغام هما من أولوياته المباشرة، مضيفا أن بلاده تسعى كذلك لتعزيز الإنتاج المحلي للصواريخ والطائرات المسيرة وذخيرة المدفعية.

وبدأت كييف هجومها المضاد في أوائل يونيو\حزيران لمحاولة استعادة الأراضي التي استولت عليها روسيا التي لا تزال تسيطر على نحو 18 بالمئة من الأراضي الأوكرانية. وأعلنت كييف عن إحراز تقدم في عدة اتجاهات وتحرير أكثر من 10 قرى غير أنها لم تتمكن بعد من استعادة أي مدن رئيسية.

وفيما تعتمد أوكرانيا بشكل حاسم على الدعم المالي والعسكري الغربي، وقد حصلت على عشرات المليارات من الدولارات من هذه المساعدات منذ بداية الغزو الروسي في فبراير\شباط 2022، لكن الحرب خلقت نموا مطردا للطلب على الأسلحة والذخيرة.

وحضر المنتدى مسؤولون تنفيذيون من شركات تصنيع الأسلحة في أكثر من 30 دولة. وقال البعض منهم إنه يواجه صعوبات منها سرعة نفاد المخزونات وعدم وجود إمدادات تمكنهم من زيادة الإنتاج لتلبية الطلب الأوكراني.

ويرى المسؤولون الأوكرانيون أن تطوير الإنتاج الدفاعي المحلي يمثل دفعة للاقتصاد الذي انكمش بنحو الثلث العام الماضي بسبب الحرب.

وكشف عدد من كبار المنتجين الغربيين، مثل عملاق صناعة الأسلحة الألماني راينميتال وبي.إيه.إي سيستمز ومقرها بريطانيا، عن خطط للتعاون مع المنتجين الأوكرانيين.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن المنتجين الأوكرانيين وقعوا نحو 20 اتفاقا مع شركاء أجانب للإنتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا أو توريد المكونات اللازمة لصنع الطائرات المسيرة والمركبات المدرعة والذخيرة، دون تحديد أسماء الشركات.

وقال زيلينسكي خلال اجتماع آخر مع منتجي أسلحة من الولايات المتحدة وبريطانيا والتشيك وألمانيا وفرنسا والسويد وتركيا “ستكون شراكة متبادلة المنفعة. أعتقد أن الوقت والمكان مناسبان لإنشاء مركز عسكري كبير”.