زيلينسكي يرفض التخلي عن أي شبر من أوكرانيا رغم الضغوط الروسية

منذ 42 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من بروكسيل أن بلاده لن تتنازل عن أي شبر من أراضيها لروسيا، مشدداً على أن العقوبات الأوروبية والأمريكية الجديدة تشكل أدوات ضغط حقيقية على موسكو.

جاءت تصريحات زيلينسكي خلال قمة الاتحاد الأوروبي التي أقرّت الحزمة 19 من العقوبات ضد روسيا، والتي تشمل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال وقيوداً على أسطول الظل الروسي والسفر الدبلوماسي الروسي، إلى جانب إمكانية استخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة لدعم أوكرانيا بما يصل إلى 140 مليار يورو.

كما شدد قادة الاتحاد الأوروبي على رفض التخلي عن منطقة دونباس، مؤكدين أن خط التماس الحالي يجب أن يكون أساساً لأي مفاوضات سلام مرتقبة. وأضاف زيلينسكي أن اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب التفاوض على أساس خطوط التماس الحالية يشكل “حل وسط جيد” دون التخلي عن الأراضي الأوكرانية.

  • العربية

