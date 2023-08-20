زيلينسكي يزور الدنمارك بعد إعلان قرار إمداد أوكرانيا بمقاتلات إف-16

يزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدنمارك بعد إعلان قرار إمداد أوكرانيا بمقاتلات إف-16، وفق ما أعلن مكتب رئيسة وزراء الدنمارك، الأحد.

وأبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، الأحد، زيلنسكي، الأحد، أن هولندا والدنمارك ملتزمتان بتقديم طائرات حربية من طراز إف-16 إلى كييف.

وقال روته، في اجتماع مع زيلنسكي بقاعدة جوية هولندية، إن الطائرات سيتم تسليمها بمجرد إيفاء كييف بـ”الشروط”.

وجاء هذا الإعلان بعد دقائق من فحص روته وزيلنسكي لطائرتين من طراز إف-16 كانتا رابضتين في حظيرة طائرات بالقاعدة.

كما أكدت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان، الأحد، أن الدنمرك وهولندا ستسلمان طائرات مقاتلة من طراز إف-16 إلى أوكرانيا بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك.

وأضافت الوزارة “نوافق على نقل طائرات إف-16 إلى أوكرانيا والقوات الجوية الأوكرانية بالتعاون الوثيق مع الولايات المتحدة وشركاء آخرين، عند تلبية الشروط اللازمة لتسليمها”.

وتابعت قائلة “تشمل الشروط، على سبيل المثال لا الحصر، اختيار أفراد أوكرانيين لقيادة طائرات إف-16 واختبارهم وتدريبهم بنجاح، بالإضافة إلى توفر البنية التحتية والخدمات اللوجستية والتراخيص اللازمة”.

واعتبر زيلنسكي أن طائرات F16 ستعطي دفعا جديدا لمقاتلي أوكرانيا على الجبهات، مشيرا إلى أن استلام المقاتلات سيكون بعد انتهاء تدريب الطيارين والمهندسين على تشغيلها.

كما أكد الرئيس الأوكراني أن بلاده لا تزال تحتاج إلى أنظمة دفاع جوي، إضافة إلى مقاتلات إف-16.

ويمثل الإعلانين أول تعهد فعلي بتسليم طائرات إف-16 للقوات المسلحة الأوكرانية، وجاءا بعد أيام قليلة من منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهولندا والدنمارك لتسليم الطائرات المقاتلة لأوكرانيا.