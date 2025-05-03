زيلينسكي يشيد باجتماعه مع ترامب في الفاتيكان ويصفه بأنه "الأفضل"

من اللقاء الذي جمع الرئيس فولوديمير زيلينسكي بنظيره الأميركي دونالد ترامب في روما

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن اجتماعه القصير مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش جنازة البابا فرنسيس في الفاتيكان قبل أسبوع كان أفضل اجتماع بينهما.

وأضاف زيلينسكي بحسب تصريحات نقلتها الرئاسة أنه وترامب اتفقا على أن وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما بين كييف وموسكو هو الخطوة الأولى الصحيحة نحو السلام في حرب أوكرانيا.

وذكر أنه أثار مسألة العقوبات خلال الاجتماع مع ترامب وأن رد الرئيس الأمريكي كان “قويا جدا”. ولم يخض زيلينسكي في تفاصيل حول هذا الموضوع.

وفي وقت سابق قال زيلينسكي، إن اجتماعه في الفاتيكان مع ترامب قد يكون حدثًا تاريخيًا إذا تحقق السلام الذي ناقشوه لإنهاء حرب أوكرانيا مع روسيا.

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة “تيليغرام”: “اجتماع جيد. تمكنا خلال اللقاء الثنائي من مناقشة الكثير من القضايا. نأمل أن تؤدي كل الأمور التي تحدثنا عنها إلى نتائج”.

وأضاف أن المواضيع التي تناولها اللقاء شملت “حماية أرواح شعبنا، والتوصل إلى وقف كامل وغير مشروط لإطلاق النار، وإرساء سلام موثوق ودائم يمنع تكرار الحرب”.

وتابع زيلينسكي قائلًا: “كان لقاءً رمزيًا للغاية، يحمل إمكانية أن يصبح حدثًا تاريخيًا إذا تمكنا من تحقيق نتائج مشتركة. شكرًا لك، الرئيس دونالد ترامب!”.