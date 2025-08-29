الجمعة 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 29 أغسطس 2025 |
زيلينسكي يطالب أوروبا بصياغة واضحة للضمانات الأمنية

منذ 13 دقيقة
الرئيس الأوكراني فلادومير زيلنسكي

أبلغ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجموعة من القادة الأوروبيين أمس الخميس بأهمية وضع صياغة واضحة للضمانات الأمنية لأوكرانيا كجزء من خطة للتوصل إلى تسوية سلمية مع روسيا بعد ثلاث سنوات ونصف من الحرب.

وقال زيلينسكي في اجتماع افتراضي مع عدد من القادة الأوروبيين إن أوكرانيا تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مهتم فقط بمواصلة الحرب.

وشدد زيلينسكي على أن أوكرانيا بحاجة إلى أساس متين للضمانات الأمنية التي وافق عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمطروحة للنقاش منذ أسبوع.

وتابع بالقول “وعندما نتحدث عن الضمانات الأمنية، نحتاج إلى إجابات واضحة – من الذي سيساعدنا في الدفاع برا وجوا وبحرا في حال عودة روسيا؟ وكيف يمكنكم المشاركة تحديدا؟ أطلب منكم تحديد دوركم”.

ويحاول ترامب ترتيب لقاء بين بوتين وزيلينسكي، وقال إنه قد يفرض عقوبات جديدة على موسكو إذا لم يتم إحراز تقدم من أجل إنهاء الصراع.

