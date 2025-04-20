زيلينسكي يطرح هدنة إنسانية مدتها 30 يوماً مع روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن كييف تقترح على روسيا وقف هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ على البنية التحتية المدنية لما لا يقل عن 30 يوما.

وأضاف على منصة إكس “إذا لم توافق روسيا على هذه الخطوة، فسيكون ذلك دليلا على أنها تنوي الاستمرار في إزهاق الأرواح وإطالة أمد الحرب”.

تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات اليوم الأحد بانتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمدة يوم واحد بمناسبة عيد القيامة، واتهم كل جانب الآخر بتنفيذ مئات الهجمات.

وأمر بوتين القوات الروسية بوقف كل الأنشطة العسكرية على خط الجبهة في الحرب المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات حتى منتصف ليل اليوم الأحد بتوقيت موسكو (2100 بتوقيت جرينتش).

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله قبل خمس ساعات من حلول الموعد المحدد إن بوتين لم يصدر أمرا بتمديد وقف إطلاق النار.

وأضاف بيسكوف ردا على سؤال عن تمديد وقف إطلاق النار “ليست هناك أوامر أخرى”.

في غضون ذلك، عبرت وزارة الخارجية الأمريكية عن ترحيبها بتمديد لوقف إطلاق النار.

وقال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها إن الإجراءات التي ستتخذها موسكو في الأيام المقبلة “ستكشف عن موقف روسيا الحقيقي تجاه جهود السلام الأمريكية ومقترح وقف إطلاق النار الكامل لمدة 30 يوما”.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا تتظاهر بالالتزام بوقف إطلاق النار في عيد القيامة، لكنها في الحقيقة استمرت في شن مئات الهجمات بالمدفعية ليل أمس السبت وهجمات أخرى اليوم الأحد.

وكتب زيلينسكي في منشور على منصة إكس يقول إن روسيا شنت 46 هجوما من منتصف ليل أمس السبت وحتى الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (1300 بتوقيت جرينتش) باستخدام أسلحة بعضها ثقيل.

وأضاف “إما أن بوتين لا يسيطر تماما على جيشه، أو أن الوضع يثبت أن روسيا لا تنوي اتخاذ أي خطوة حقيقية نحو إنهاء الحرب، وأن كل ما يهمها هو التغطية الإعلامية الإيجابية لصالحها”.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن أوكرانيا انتهكت وقف إطلاق النار أكثر من ألف مرة مما تسبب في مقتل بعض المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية.

وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية أطلقت النار على مواقع روسية 444 مرة إضافة إلى شن أكثر من 900 هجوم أوكراني بطائرات مسيرة لا سيما على شبه جزيرة القرم ومناطق بريانسك وكورسك وبيلجورود الحدودية.

واستطردت قائلة “أسفر ذلك عن قتلى وجرحى من المدنيين وإلحاق أضرار بممتلكات مدنية”.

وأكد الجيش الأوكراني في وقت سابق من اليوم الأحد انخفاض النشاط على خط الجبهة. وقال مدونون عسكريون روس الشيء نفسه أيضا.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من تقارير ساحة المعركة.

ويظهر عدم الالتزام الواضح حتى بوقف إطلاق النار في عيد القيامة مدى صعوبة تحقيق هدف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى اتفاق دائم لإنهاء ما وصفه “بحمام الدم” في الحرب في أوكرانيا.

وقال ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الجمعة إن الولايات المتحدة ربما تنسحب من جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق سلام ما لم تكن هناك مؤشرات واضحة على إحراز تقدم قريبا.

* مساعي ترامب للسلام

حذر ترامب مرارا من خطر تصعيد الحرب، التي تصفها إدارته الآن بأنها صراع بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا، وهو ذاته موقف موسكو.

وكرر زيلينسكي استعداد كييف لتمديد وقف إطلاق النار لثلاثين يوما، لكنه قال إنه إذا استمرت روسيا في القتال اليوم الأحد فإن أوكرانيا ستفعل الشيء نفسه.

وأضاف “أوكرانيا ستستمر في التصرف بالمثل”.

وطلب بوتين من رئيس هيئة الأركان العامة في الجيش الروسي فاليري جيراسيموف الاستعداد للرد “بقوة” إذا انتهكت كييف وقف إطلاق النار.

وقال الاتحاد الأوروبي إن موسكو قادرة على وقف الحرب فورا إذا رغبت في ذلك.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك دعم المنظمة الدولية “للجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وشامل يدعم تماما سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها”.

ودعا الرئيس الأوكراني المواطنين في عيد القيامة إلى عدم اليأس من عودة السلام إلى بلادهم.

وقال زيلينسكي في مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من أمام كاتدرائية القديسة صوفيا في كييف “نعرف ما الذي ندافع عنه. نعرف ما الذي نقاتل من أجله”.