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زيلينسكي يعلن تعيين رستم أميروف وزيرا للدفاع

منذ 42 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إنه سيطلب من البرلمان هذا الأسبوع إقالة وزير الدفاع أولكسي ريزنيكوف واختيار رستم أميروف لشغل المنصب.

جاء الإعلان في الخطاب المسائي المصور الذي يلقيه زيلينسكي للأمة ليمهد الطريق لأكبر تغيير في الجيش الأوكراني خلال الحرب.

وأضاف: “الآن ينبغي أن يتولى رستم أميروف الوزارة. والبرلمان الأوكراني يعرف هذا الشخص جيدا، ولا يحتاج السيد أميروف إلى مزيد من التعريف. وأتوقع أن يدعم البرلمان هذا الترشيح”.

وفي وقت سابق، أكد عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف زيليزنياك، أن الرئيس الحالي لصندوق أملاك الدولة رستم أميروف سيشغل منصب وزير الدفاع خلفا لأليكسي ريزنيكوف الذي تقرر تعينه سفيرا في بريطانيا.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة “أوكراينسكا برافدا”، ذكرت في وقت سابق أن زيلينسكي كان يبحث عن بديل لريزنيكوف، وكان هناك مرشحان على الأقل للمنصب، وهما وزير البنية التحتية ألكسندر كوبراكوف ووزير الصناعات الاستراتيجية ألكسندر كاميشين.

    المصدر :
  • رويترز

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