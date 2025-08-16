زيلينسكي يعلن زيارة واشنطن للقاء ترامب الاثنين المقبل

لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على هامش قمة الناتو في لاهاي، هولندا، 25 يونيو 2025. رويترز

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه سيتوجه إلى واشنطن الاثنين المقبل للقاء نظيره الأمريكي دونالد ترامب، من أجل بحث القضايا المتعلقة بإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال زيلينسكي في منشور على حسابه عبر منصة تلغرام، السبت، إنه تحدث هاتفيا مع ترامب عقب قمته الأخيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

وأشار إلى أنه تحدث أولا مع ترامب بمشاركة بعض القادة الأوروبيين، ثم على انفراد لمدة ساعة ونصف تقريباً.

وأضاف زيلينسكي: “ندعم مقترح الرئيس ترامب بشأن عقد اجتماع ثلاثي بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا”.

وتابع: “أوكرانيا تؤكد أن القضايا الأساسية يمكن أن تُناقش على مستوى القادة، وأن الصيغة الثلاثية مناسبة لذلك”.

وأوضح أنه ناقش مع ترامب القضايا الأمنية الخاصة بأوكرانيا، مشددا على ضرورة مشاركة أوروبا في جميع المراحل المتعلقة بهذه الملفات.

واختتم زيلينسكي: “سأكون يوم الاثنين في الولايات المتحدة، وسأبحث في واشنطن مع الرئيس ترامب كل تفاصيل إنهاء القتل والحرب”.

والجمعة، عقدت قمة بين ترامب وبوتين في ألاسكا، تحت عنوان “السعي لتحقيق السلام” واستمرت قرابة 3 ساعات.

وبحث الزعيمان وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، والعلاقات الثنائية.