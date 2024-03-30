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زيلينسكي يقيل عدداً من مستشاريه ومساعديه

منذ 5 دقائق
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

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أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، عدداً من مستشاريه ومساعديه، بينهم سيرغي شيفير يده اليمنى منذ عام 2019.

وأفاد موقع الرئاسة بأن زيلينسكي أقال أوليغ أوستينكو، وسيرغي تروفيموف، وميخائيل رادوتسكي، ومفوضة الرئيس لحقوق المدافعين عن أوكرانيا ألينا فيربيتسكايا، ومفوضة الرئيس للأنشطة التطوعية ناتاليا بوشكاريوفا، وسيرغي شيفير.

يأتي ذلك بعدما أقال زيلينسكي، أمس الجمعة 29\3\2024، أندري سميرنوف وأولكسي دنيبروف من منصبيهما كنائبين لرئيس المكتب الرئاسي، أندريه يرماك.

فيما تم استبدالهما بنائبة وزير العدل إيرينا مودرا، وأولينا كوفالسكا، التي عملت في الإدارة الرئيسية للاتصالات الاستراتيجية بالمكتب الرئاسي في مديرية سياسة المعلومات، وفق صحيفة The Kyiv Independent.

إلا أنه لم يتم الكشف عن الأسباب.

وكان زيلينسكي، قد أقال الثلاثاء، الأمين العام لمجلس الأمن الأوكراني أوليكسي دانيلوف. وحسب وكالة الأنباء الألمانية، سيخلف دانيلوف الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الخارجية أوليكسندر ليتينينكو.

في حين لم يتم الكشف عن أسباب إقالة دانيلوف.

يشار إلى أن تلك التطورات جاءت بعد تعديل حديث في قيادات الجيش.

وفي فبراير الماضي، أقال زيلينسكي، فاليري زالوجني من منصب القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، وعين مكانه ألكسندر سيرسكي، الذي كان يقود القوات البرية سابقاً.

    المصدر :
  • رويترز

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