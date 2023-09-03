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زيلينسكي يكشف عن إبرامه "اتفاقا مهما" حول تدريب طيارين في فرنسا

منذ 12 دقيقة
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من داخل طائرة (إف-16)

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من داخل طائرة (إف-16)

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أبرم “اتفاقا مهما جدا حول تدريب طيارينا في فرنسا” خلال محادثة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الأحد 3-9-2023).

وذكر في خطابه المسائي المصور “تحالفنا من المقاتلات الحديثة يصير أقوى”.

ولم يستطرد زيلينسكي حول نوع التدريب الذي سيُجرى. ولا تملك فرنسا طائرات إف-16 المقاتلة التي تعهدت الدنمرك وهولندا بمنحها إلى أوكرانيا. لكن فرنسا تملك طائرات رافال المقاتلة‭ ‬وطائرات ميراج 2000 المقاتلة من الجيل السابق.

وقال زيلينسكي إنه وماكرون بحثا أيضا ما بوسع فرنسا فعله للمساعدة في حماية أوديسا، وهي مدينة ومنطقة أوكرانية حيوية في تصدير الحبوب، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية الشهر الماضي إنها ستزيد دعمها العسكري لأوكرانيا، وخصوصا في دعم قدرات الدفاع الجوي.

    المصدر :
  • رويترز

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