زيلينسكي يكشف عن إبرامه "اتفاقا مهما" حول تدريب طيارين في فرنسا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أبرم “اتفاقا مهما جدا حول تدريب طيارينا في فرنسا” خلال محادثة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الأحد 3-9-2023).

وذكر في خطابه المسائي المصور “تحالفنا من المقاتلات الحديثة يصير أقوى”.

ولم يستطرد زيلينسكي حول نوع التدريب الذي سيُجرى. ولا تملك فرنسا طائرات إف-16 المقاتلة التي تعهدت الدنمرك وهولندا بمنحها إلى أوكرانيا. لكن فرنسا تملك طائرات رافال المقاتلة‭ ‬وطائرات ميراج 2000 المقاتلة من الجيل السابق.

وقال زيلينسكي إنه وماكرون بحثا أيضا ما بوسع فرنسا فعله للمساعدة في حماية أوديسا، وهي مدينة ومنطقة أوكرانية حيوية في تصدير الحبوب، لكنه لم يخض في تفاصيل.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية الشهر الماضي إنها ستزيد دعمها العسكري لأوكرانيا، وخصوصا في دعم قدرات الدفاع الجوي.