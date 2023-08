زيلينسكي يكشف عن 10 نتائج "هامة" بعد محادثاته مع رئيس وزراء السويد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي (السبت 19-8-2023) إن أوكرانيا بدأت مباحثات مع السويد بشأن إمكانية تسلم طائرات (جريبين) المقاتلة لتعزيز دفاعاتها الجوية، وذلك بعد اجتماع مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون.

وزيارة زيلينسكي إلى السويد هي الأولى منذ غزو روسيا أوكرانيا في فبراير شباط 2022، وتأتي المحادثات حول الحصول على مقاتلات جريبين، التي يصفها زيلينسكي بأنها محادثات مبدئية، عقب موافقة الولايات المتحدة على إرسال الدنمرك وهولندا مقاتلات إف-16 إلى أوكرانيا.

وكشف زيلينسكي عبر منشور على منصة “X” عن عشر نتائج لمحادثاته مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون:

1- تم التوافق على العمل المشترك لإنتاج مركبات مدرعة من طراز CV-90 في أوكرانيا.

2- بدأ جنود أوكرانيون التدريب على تشغيل الصواريخ السويدية “Archers”.

3- سيشارك الطيارون الأوكرانيون بالفعل في اختبار طائرات القتال “Gripen”، وقد ناقشنا الخطوات اللاحقة لنقلهم إلى أوكرانيا.

4- نحن نعد بنقل الحزمة الثالثة عشرة للمساعدة الأمنية من السويد.

5- انضمت السويد إلى “صيغة السلام”، على وجه الخصوص بنودها المتعلقة بإعادة الأمان النووي، والعدالة، وحماية البيئة، وتصفية الألغام الإنسانية.

6- ستكون أوكرانيا جاهزة لبدء محادثات انضمامها للاتحاد الأوروبي هذا العام، ولدينا دعم السويد في طريقنا نحو الاتحاد الأوروبي.

7- ستناقش فرقنا الوثيقة الثنائية بشأن ضمانات الأمان بعد إعلان مجموعة الدول السبع في الشهر الماضي.

8- تقف السويد جاهزة لتوفير أنظمة متقدمة لضخ المياه لاستعادة إمدادات المياه بعد عمل الإرهاب الروسي في محطة كهرومائية خاخوفكا.

9- ستشارك السويد بنشاط في عملية استعادة أوكرانيا، بما في ذلك من خلال إشراك رأس المال الخاص.

10- تعتمد أوكرانيا على السويد، والمناطق والشركات السويدية، لتحمل مسؤولية الرعاية على المناطق والمجالات الأوكرانية التي تحتاج إلى استعادة بعد الضربات الروسية.

وفي الختام أكد زيلينسكي شكره للسويد على دعمها القوي والمستمر، وقال: “معًا، نحمي الحياة والحرية وقيمنا المشتركة”.

