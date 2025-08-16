زيلينسكي يلوّح بعقوبات أشد ما لم تُعقد قمة ثلاثية مع ترامب وبوتين

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التأكيد على مطلبه بفرض عقوبات أشد صرامة ضد روسيا، إذا لم ينعقد اجتماع بينه وبين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين، أو إذا حاولت روسيا تجنب إنهاء الحرب.

وقال زيلينسكي، اليوم السبت، إنه أخبر ترامب في محادثتهما اليوم بعد اجتماعه مع نظيره الروسي في ألاسكا، أمس الجمعة، أن العقوبات فعالة. وكتب عبر منصة إكس في سرد لمحادثته مع ترامب: “إن العقوبات أداة فعالة”.

“نهاية صادقة للحرب”

كما اعتبر أنه “يجب أن يتم تشديد العقوبات إذا لم ينعقد اجتماع ثلاثي أو إذا حاولت روسيا التهرب من وضع نهاية صادقة للحرب”.

إلى ذلك، دعا زيلينسكي في وقت سابق لإعطاء بلاده ضمانات أمنية موثوقة وطويلة الأمد من قبل أوروبا والولايات المتحدة. وشدد على ضرورة مشاركة كييف في جميع المفاوضات المتعلقة بمصير البلاد، خاصة في المسائل المتعلقة بالأراضي.

وكان ترامب أعلن سابقا أن الرئيس الأوكراني سيزور واشنطن الاثنين، وإذا وافق على “الصفقة” في إشارة إلى ما عرضه بوتين ربما، فستعقد قمة ثلاثية (روسية أميركية أوكرانية).

في حين نفى الكرملين التطرق إلى هذا الأمر خلال القمة التي عقدت في ألاسكا بين الرئيسين الأميركي والروسي.

إلى ذلك، دعا الرئيس الأميركي القادة الأوروبيين للانضمام إليه في اجتماعه مع زيلينسكي في البيت الأبيض يوم الاثنين لمناقشة خطة لتسوية الأزمة الأوكرانية، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.

وأوضح مسؤولون أوروبيون رفيعو المستوى أن الدعوة جاءت بعد أن أطلع ترامب القادة على نتائج اجتماعه مع الرئيس الروسي.