لتعزيز الدفاعات الجوية.. زيلينسكي يزور هولندا

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى هولندا اليوم الأحد في إطار محاولة لتعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية، وذلك بعد أيام منح الولايات المتحدة الضوء الأخضر لهولندا والدنمرك لتسليم طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لأوكرانيا.

وقادت هولندا والدنمرك في الأشهر الأخيرة الجهود الدولية لتدريب الطيارين الأوكرانيين على الطائرات إف-16 ولتسليم هذا النوع من الطائرات لكييف لمساعدتها على مواجهة التفوق الجوي لروسيا التي غزت قواتها أوكرانيا في فبراير شباط 2022.

وقال زيلينسكي عبر تيليجرام “القضية الرئيسية هي حصول أوكرانيا على (طائرات) إف-16 لحماية شعبنا من الإرهاب الروسي. نحن نزداد قوة”.

وأضاف أن جدول أعمال الزيارة يشمل أيضا قمة السلام العالمية وإخضاع روسيا للعدالة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته إن زيلينسكي سيلتقي روته في قاعدة جوية عسكرية في أيندهوفن، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

كان روته قد أعلن في مايو أيار أن هولندا تدرس بجدية تسليم طائرات إف-16 لأوكرانيا، لكن لم يتضح عدد الطائرات أو توقيت التسليم.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أمس السبت إن تدريب الأوكرانيين على قيادة الطائرات إف-16 بدأ، لكن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل وربما فترة أطول.

وزار زيلينسكي السويد أيضا أمس السبت وبحث إمكانية حصول أوكرانيا على طائرات (جريبين) المقاتلة.