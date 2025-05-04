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سابك السعودية تسجل خسائر فصلية وسط ضغوط تراجع الهوامش

منذ ساعتين
سابك السعودية

سابك السعودية

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قالت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إنها تكبدت صافي خسارة بلغ 1.21 مليار ريال سعودي (323 مليون دولار) في الربع الأول من 2025، مقارنة بأرباح بلغت 0.25 مليار ريال قبل عام.

وقالت شركة الكيماويات العملاقة في فبراير شباط إنها تخطط لخفض التكاليف وإيجاد فرص استثمارية جديدة، بعد الإعلان عن نتائج الربع الرابع التي جاءت أسوأ من المتوقع في ظل وضع بالقطاع تهيمن عليه ضغوط تراجع الهوامش.

كما حققت الشركة مبيعات بقيمة 34.59 مليار ريال في الربع الأول من 2025، بزيادة 5.8 بالمئة، مقارنة مع 32.69 مليار ريال قبل عام.

تعاني صناعة الكيماويات من ضعف الطلب وارتفاع تكاليف المدخلات، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار وتقلص الهوامش.

(الدولار = 3.7509 ريال)

    المصدر :
  • رويترز

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