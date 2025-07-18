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ساب السويدية ترفع توقعاتها السنوية بعد قفزة في أرباح الربع الثاني

منذ ساعتين
مقاتلة - تعبيرية

مقاتلة - تعبيرية

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أعلنت مجموعة ساب السويدية للصناعات الدفاعية اليوم الجمعة ارتفاع أرباحها التشغيلية بأكثر من المتوقع في الربع الثاني، وعززت توقعاتها لمبيعات أقوى هذا العام في ظل ارتفاع الإنفاق العسكري.

وقالت الشركة المصنعة لمقاتلات جريبن في بيان إن الأرباح التشغيلية ارتفعت إلى 1.98 مليار كرونة سويدية (204 ملايين دولار) من 1.33 مليار قبل عام، متجاوزة بذلك متوسط توقعات محللين رصدتها مجموعة بورصات لندن عند 1.71 مليار.

وذكرت ساب، التي تصنع معدات عسكرية من الصواريخ والإلكترونيات المتقدمة إلى الغواصات، أنها تتوقع نمو المبيعات بنسبة تتراوح بين 16 و20 بالمئة خلال العام الجاري، بعدما كانت تتوقع نموا يتراوح بين 12 و16 بالمئة.

وأكدت الشركة أنها تتوقع ارتفاع الأرباح التشغيلية بشكل أسرع من المبيعات.

(الدولار = 9.7292 كرونة سويدية)

    المصدر :
  • رويترز

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