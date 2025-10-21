ساركوزي يبدأ تنفيذ حكم السجن وخطابه يشعل الجدل في فرنسا

بدأ الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الثلاثاء تنفيذ حكم السجن الصادر ضده لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بالتآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية عام 2007. ويعد ساركوزي أول رئيس فرنسي سابق يُسجن منذ الحرب العالمية الثانية، منذ عهد المارشال فيليب بيتان.

وقبل دخوله سجن “لاسانتيه”، أكد ساركوزي في تصريحات مثيرة للجدل براءته من التهم، وقال: “من يتم حبسه هذا الصباح ليس رئيس جمهورية سابق، بل رجل بريء”. وأضاف أنه سيواصل مهاجمة ما وصفه بـ”الفضيحة القضائية” التي استمرت لعشر سنوات، مشدداً على أن القضية مبنية على وثائق ثبت زيفها.

وتجمع العشرات من أنصاره أمام السجن، فيما أشار ساركوزي إلى أنه سيبقى مرفوع الرأس ويؤكد براءته، مؤكدًا أن هذه المحنة لن توقفه عن الدفاع عن نفسه وعن الحقيقة كما يراها.