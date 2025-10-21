الثلاثاء 29 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 21 أكتوبر 2025 |
ساناي تاكايتشي تدخل التاريخ.. أول امرأة تتولى رئاسة وزراء اليابان

منذ 37 دقيقة
ساناي تاكايتشي

انتخبت المحافظة ساناي تاكايتشي اليوم الثلاثاء لتصبح أول امرأة في تاريخ اليابان تتولى منصب رئيسة الوزراء، بعد فوزها في تصويت حاسم بمجلس النواب.

وحصلت تاكايتشي، وهي من أبرز معاوني رئيس الوزراء الراحل شينزو آبي ومعجبة برئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر، على 237 صوتاً متجاوزة الأغلبية في مجلس النواب المكون من 465 مقعداً.

ويأتي فوزها بعد اتفاق ائتلافي بين الحزب الديمقراطي الحر الذي تقوده وحزب التجديد الياباني المنتمي لليمين، وسط توقعات بأن تواصل سياسات التحفيز الاقتصادي التي تبناها آبي، في محاولة لدعم اقتصاد يابان الذي يعاني ارتفاع الأسعار بعد سنوات من التضخم الضعيف.

وأدت تاكايتشي اليمين القانونية لتخلف شيجيرو إيشيبا الذي استقال الشهر الماضي بعد خسائر حزبه في الانتخابات، ليصبح هذا اليوم علامة فارقة في التاريخ السياسي لليابان ويعكس تحولاً نحو التيار اليميني في القضايا الاجتماعية والهجرة.

    المصدر :
  • رويترز

