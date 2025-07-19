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سانا: بدء المرحلة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء وتفعيل مؤسسات الدولة

منذ ساعة واحدة
مدينة السويداء السورية

مدينة السويداء السورية

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أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن بدء المرحلة الثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة السويداء، وذلك بعد تثبيت التهدئة وتفعيل مؤسسات الدولة في المنطقة.

وفي سياق تنفيذ الاتفاق، تم تشكيل لجنة طوارئ حكومية بهدف تسريع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية إلى المحافظة، في خطوة تهدف إلى دعم الاستقرار وتخفيف الأعباء عن المدنيين.

كما باشرت قوات الأمن الداخلي انتشارها في السويداء، تطبيقًا لبنود المرحلة الأولى من التفاهمات التي تم التوصل إليها لوقف النار، والتي تتضمن إعادة بسط سلطة الدولة وضمان الأمن في مختلف أرجاء المحافظة

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