ستارمر: مستعدون لدعم إعادة إعمار غزة

شددت بريطانيا بعد التطورات الأخيرة على ما يجري في قطاع غزة، على أن ضمان تنفيذ بنود الخطة ليس سهلاً.

فقد أكد رئيس الحكومة كير ستارمر، أن بلاده في وضع يسمح لها بممارسة دور في خطة السلام بفضل النهج الذي تتبعه، في إشارة منه إلى قرارها الاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف في كلمة للنواب، اليوم الثلاثاء، بشأن مشاركته في قمة شرم الشيخ، أن ضمان استمرار السلام لن يكون أقل صعوبة.

ولفت إلى أن تركيزه المطلق مع الحلفاء ينصب في الأيام والأسابيع المقبلة على التنفيذ الدؤوب لخطة السلام التي لا تمثل تحدياً هيناً، على حد تعبيره.

كما شدد على أنه لن يكون هناك مستقبل لغزة ولا أمن لإسرائيل إذا كانت حماس لا تزال قادرة على التهديد بإسالة الدماء، بحسب قوله.

وأعلن عن استعداد بلاده لدعم إعادة إعمار غزة، وكذلك دعم ترتيبات الحكم الانتقالي في القطاع.

أيضاً أشار إلى أن لندن ستواصل العمل مع السلطة الفلسطينية بشأن الإصلاحات الحيوية التي يجب تحقيقها، وذلك لضمان الأمن في غزة من خلال مراقبة وقف إطلاق النار.

وكان رئيس الوزراء البريطاني أعلن عن استعداد بلاده للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار في غزة، ونزع أسلحة حركة حماس، وتفكيك قدراتها في القطاع.

وقال ستارمر في منتجع شرم الشيخ بمصر “نحن، المملكة المتحدة، على أهبة الاستعداد للقيام بدورنا كاملاً. وعلى وجه الخصوص، نحن على أهبة الاستعداد فيما يتعلق بمراقبة وقف إطلاق النار، وتفكيك قدرات حماس وأسلحتها”.

جاء هذا بعدما أكد ستارمر أن بلاده ستقدم حزمة مساعدات بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني أي ما يقارب 27 مليون دولار، لخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة في غزة.

ويقدم التمويل من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، وبرنامج الأغذية العالمي والمجلس النرويجي للاجئين، وهو مصمم للوصول إلى أولئك الذين يواجهون المجاعة وسوء التغذية والمرض.

يشار إلى أن الخطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الماضي، وتم التوافق عليها قبل أسبوع بين إسرائيل وحماس، برعاية الوسطاء (مصر وقطر وأميركا، بمشاركة تركية) كانت نصت على تنحي حماس عن السلطة، وجعل قطاع غزة منزوع السلاح تديره لجنة فلسطينية بإشراف دولي.

كما دعت الخطة لنشر مهمة دولية لإحلال الاستقرار في غزة، وتدريب ودعم قوات شرطة فلسطينية.