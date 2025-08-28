الخميس 5 ربيع الأول 1447 ﻫ - 28 أغسطس 2025 |
ستارمر: هجوم روسي يدمر مبنى المجلس الثقافي البريطاني في كييف

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الخميس، إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ على كييف خلال الليل ألحق أضرارا بمبنى المجلس الثقافي البريطاني.

وكتب ستارمر على منصة إكس “التعازي لكل المتضررين من الضربات الروسية العشوائية على كييف، والتي دمرت مبنى المجلس الثقافي البريطاني. يجب أن تتوقف إراقة الدماء”.

وقالت مفوضية الاتحاد الأوروبي، اليوم “إن الهجوم الذي شنته روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف بالطائرات المسيرة والصواريخ ألحق أضرارا بمبنى بعثة التكتل في المدينة”.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على منصة إكس أن موظفي البعثة سالمون.

ودعت فون دير لاين روسيا إلى وقف “هجماتها العشوائية على البنية التحتية المدنية والانخراط في المفاوضات من أجل سلام عادل ودائم”.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن الهجوم الروسي أدى إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 38 آخرين وإلحاق أضرار بمبان في سبع مناطق.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي مارتا كوس على منصة إكس “أندد بشدة بهذه الهجمات الوحشية، التي تُعد إشارة واضحة على رفض روسيا للسلام واختيارها للإرهاب. نعبر عن تضامننا الكامل مع موظفي بعثة الاتحاد الأوروبي وأسرهم، ومع الأوكرانيين جميعهم الذين يعانون من هذا العدوان”.

    المصدر :
  • رويترز

