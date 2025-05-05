ستارمر وماكرون يبحثان الوضع في غزة وأوكرانيا

ذكرت متحدثة باسم داوننج ستريت في بيان صدر، اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تحدث إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم.

وأضاف البيان “خلال بحثهما الوضع في غزة، عبر (الزعيمان) عن قلقهما البالغ إزاء أحدث التطورات، واتفقا على ضرورة استئناف عملية السلام”.

وفيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، أكد الزعيمان ضرورة التزام روسيا بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما لضمان محادثات سلام هادفة.

وفي سياقٍ منفصل، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أجرى اليوم مكالمة هاتفية وصفها بالمثمرة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أنها تناولت موضوعات منها الحرب في أوكرانيا والملف السوري والأوضاع في قطاع غزة.

وأضاف ترامب أن أردوغان سيزور واشنطن وأن الأخير دعاه أيضا لزيارة تركيا. وقال في منشور على منصات التواصل الاجتماعي “أتطلع للعمل مع الرئيس أردوغان من أجل إنهاء الحرب العبثية، لكنها دموية، بين روسيا وأوكرانيا، الآن”.

من جهتها، قالت الرئاسة التركية إن أردوغان عبر في اتصال هاتفي مع ترامب عن دعمه للمفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع إيران وللجهود المبذولة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وجاء في نص الاتصال الذي نشرته الرئاسة أن أردوغان دعا ترامب لزيارة تركيا، وأكد أن أنقرة ستواصل اتخاذ خطوات لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في العديد من المجالات، لا سيما في قطاع الصناعات الدفاعية.