ستارمر يحث حزب العمال على الاتحاد من أجل "معركة مصيرية"

حث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الأحد حزب العمال على التوقف عن الانشغال المفرط بالمشاكل الداخلية للحزب، داعيا إلى التكاتف في مواجهة حزب الإصلاح الشعبوي الصاعد متهما‭‭ إياه بالتخطيط لتنفيذ “سياسة عنصرية” بالترحيل الجماعي في حال فوزه بالسلطة.

ويتأخر حزب العمال عن حزب الإصلاح في استطلاعات الرأي، مما دفع ستارمر إلى استهلال مؤتمر الحزب السنوي في مدينة ليفربول بالدعوة إلى توجيه الغضب والانتقادات نحو الحزب الذي يقوده نايجل فاراج، المؤيد البارز لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بدلا من التركيز على قيادته لحزب العمار.

وقال ستارمر لبي.بي.سي نيوز “أمامنا معركة مصيرية لأنه علينا مواجهة حزب الإصلاح وهزيمته. الآن ليس وقت تحليل أمور الحزب والانشغال بها… علينا أن نظل متحدين في هذه المعركة”.

ولن تُجرى الانتخابات الوطنية المقبلة قبل عام 2029 لكن مع تصاعد شعبية حزب الإصلاح، يسعى ستارمر إلى تقديم صورة إيجابية بعد أسابيع صعبة اضطر خلالها نائبه وسفيره لدى الولايات المتحدة إلى الاستقالة.

ويمنح المؤتمر السنوي لحزب العمال ستارمر فرصة لحشد الصفوف واحتواء الانتقادات من داخل الحزب، خصوصا من شخصيات تسعى لاختيار بديل له مثل آندي بيرنهام رئيس بلدية مانشستر.

ويواجه ستارمر ووزيرة المالية ريتشل ريفز ضغوطا من الحزب لزيادة الإنفاق وتخفيف القواعد المالية الصارمة الرامية إلى موازنة الإنفاق اليومي مع إيرادات الضرائب بحلول عام 2029.

وتتمحور السياسة المركزية لحزب الإصلاح حول فرض قيود على الهجرة وهي قضية تُعد من أبرز اهتمامات الناخبين.

ووجه ستارمر سهام انتقاداته نحو حزب فاراج قائلا “من السهل أن تقول إنك ستطرد المهاجرين غير الشرعيين أي أولئك الذين لا يملكون الحق في البقاء هنا. أنا مستعد لذلك”.

وأضاف “لكن القول إننا سنسعى وراء من يقيمون هنا بشكل قانوني ونبدأ في ترحيلهم، فهذا أمر مختلف تماما أعتقد أنها سياسة عنصرية وأراها غير أخلاقية”.

وأظهر استطلاع رأي أجرته شركة إبسوس أن 13 بالمئة فقط من الناخبين يشعرون بالرضا عن أداء ستارمر، في حين عبّر 79 بالمئة عن إحباطهم، ما يمثل أسوأ نتيجة لأي رئيس وزراء منذ بدء إبسوس في جمع البيانات عام 1977.

وقال ستارمر إنه لا يتجاهل هذه الانتقادات، مؤكدا أنه سيتم تقييمه بناء على ثلاثة محاور رئيسية وهي تحسين مستويات المعيشة ورفع جودة الخدمات العامة ومدى شعور المواطنين بالأمان في منازلهم.