ستارمر يدعو إلى السماح لمشجعي ناد إسرائيلي بحضور المباراة مع أستون فيلا

منذ 4 دقائق
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. رويترز

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه ينبغي عدم منع مشجعي فريق مكابي تل أبيب الإسرائيلي لكرة القدم من حضور مباراته مع أستون فيلا في برمنجهام الشهر المقبل، في وقت تواجه فيه حكومته توترات بشأن معاداة السامية والاحتجاجات ضد الحرب في غزة.

وقال نادي أستون فيلا إنه سيتم منع مشجعي مكابي، الذين تورطوا في أعمال عنف في أمستردام قبل عام، من حضور مباراة الدوري الأوروبي التي ستقام في السادس من نوفمبر تشرين الثاني بعدما عبرت شرطة وست ميدلاندز عن مخاوفها بشأن احتمال وقوع احتجاجات خارج الملعب.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إعلان النادي بأنه “مخز”.

ووصف ستارمر المنع على منصة إكس بأنه “قرار خاطئ”.

وقال “لن نتهاون مع معاداة السامية في شوارعنا… دور الشرطة هو ضمان أن يستمتع كل مشجعي كرة القدم بالمباراة دون خوف من العنف أو الترهيب”.

* الفرق الإسرائيلية محور تركيز المحتجين

لم يرد فريق مكابي على طلب للتعليق. وأصبحت الفرق الإسرائيلية محور تركيز المحتجين المناصرين للفلسطينيين مع تأجج المشاعر بسبب الصراع في غزة.

وألقت السلطات القبض على أكثر من 60 شخصا في أمستردام في نوفمبر تشرين الثاني بعد اشتباكات في أعقاب مباراة بين مكابي وأياكس.

وقالت الشرطة إن مشجعي مكابي تعرضوا للمطاردة والضرب من عصابات “معادية لإسرائيل” كانوا يستقلون دراجات نارية. وتلقى خمسة أشخاص العلاج في المستشفى.

وأظهر فيديو، تحققت منه رويترز، مشجعي مكابي قبل المباراة بأيام وهم يرددون هتافات معادية للعرب.

وذكرت الشرطة أن مشجعي مكابي أحرقوا علما فلسطينيا وأنزلوا آخر وخربوا سيارة أجرة. وقالت رئيسة البلدية في وقت لاحق إنها لن تستضيف مكابي مرة أخرى.

 

 

 

    المصدر :
  • رويترز

