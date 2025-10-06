ستاندرد آند بورز وناسداك يسجلان إغلاقاً قياسياً مرتفعاً

سجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك أكبر إغلاق على الإطلاق، اليوم الاثنين، حيث عززت الصفقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي معنويات المستثمرين رغم استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية لليوم السادس على التوالي.

واحتلت الرقائق الصدارة بعد أن قالت شركة إيه.إم.دي إنها ستزود رقائق ذكاء اصطناعي لشركة أوبن آيه.آي في صفقة قد تدر عشرات المليارات من الدولارات من العائدات السنوية وستسمح لأوبن آيه.آي بشراء حصة تصل إلى 10 بالمئة في شركة تصنيع الرقائق.

وصعدت أسهم إيه.إم.دي، مما دفع مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الأوسع نطاقا للصعود.

وقال روبرت بافليك، كبير مديري المحافظ لدى داكوتا ويلث في فيرفيلد بولاية كونيتيكت “يشهد السوق بعض القوة في مجالات مثل التكنولوجيا والسلع الاستهلاكية وهو ما يتعارض مع الإغلاق الحكومي…لا تزال السوق مهتمة بتجارة الذكاء الاصطناعي والشركات التي تدعمه وتستخدمه”.

وأضاف بافليك “إنها موجة، والموجات لا تستمر إلى الأبد؛ فهي ستبلغ ذروتها في نهاية المطاف ثم تنخفض…لكن أين نحن في هذه الدورة من الموجة؟ من المستحيل معرفة ذلك”.

ووفقا للبيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 24.52 نقطة أو 0.37 بالمئة ليغلق عند 6740.31 نقطة، بينما صعد المؤشر ناسداك المجمع 160.69 نقطة أو 0.71 بالمئة ليصل إلى 22941.19 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 63.19 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 46695.50 نقطة.