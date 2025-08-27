ستاندرد اند بورز يسجل أعلى مستوى قياسي له قبل إعلان نتائج إنفيديا

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 عند أعلى مستوى قياسي له اليوم الأربعاء قبيل إعلان النتائج الفصلية لشركة (إنفيديا)، وهو الحدث الأكثر ترقبا في وول ستريت هذا الأسبوع والذي سيختبر الارتفاع الذي دفع تقييم شركات الذكاء الاصطناعي إلى مستويات يرى بعض المستثمرين أنها مرتفعة للغاية.

وتأرجحت أسهم إنفيديا، الشركة الأعلى قيمة في العالم والمورد الرئيسي لمعالجات الذكاء الاصطناعي المتطورة، بين المكاسب والخسائر قبل صدور التقرير المقرر بعد إغلاق السوق.

ونظرا لأن إنفيديا تشكل حوالي ثمانية بالمئة من المؤشر ستاندرد اند بورز 500، فإن نتائجها المالية تؤثر على أعداد كبيرة من الأمريكيين الذين يستخدمون صناديق الاستثمار في المؤشرات للادخار من أجل التقاعد.

وقال جيد إليربروك مدير إحدى المحافظ لدى شركة (أرجينت كابيتال) “ستحقق إنفيديا مكاسب هائلة في الإيرادات خلال الأشهر التسعة المقبلة بالإضافة إلى قاعدة إيرادات ضخمة بالفعل”.

وأضاف “يجب على المستثمرين تجهيز أنفسهم لعالم تشكل فيه إنفيديا نسبة مئوية في خانة العشرات من المؤشر ستاندرد اند بورز 500”.

وتباين أداء أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ذات الثقل (ألفابت) المالكة لشركة (جوجل)، و(أمازون)، و(مايكروسوفت)، و(ميتا بلاتفورمز)، وكلها من أكبر عملاء إنفيديا.

وأدى الحماس للشركات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي إلى تحقيق مكاسب كبيرة في أسهم شركات التكنولوجيا. وذكرت مجموعة بورصات لندن أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 يجري تداوله الآن بأكثر من 22 ضعف الأرباح المتوقعة، وهي أعلى نسبة سعر إلى أرباح في أربع سنوات.

وازداد القلق بشأن سرعة ارتفاع أسهم الذكاء الاصطناعي الأسبوع الماضي بعد تحذير الرئيس التنفيذي لشركة (أوبن إيه.آي) سام ألتمان من فقاعة محتملة للذكاء الاصطناعي.

ووفقا لبيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 15.35 نقطة بما يعادل 0.24 بالمئة إلى 6481.29 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 43.49 نقطة أو 0.20 بالمئة إلى 21587.76 نقطة، وتقدم المؤشر داو جونز الصناعي 143.76 نقطة أو 0.32 بالمئة إلى 45561.83 نقطة.