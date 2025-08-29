السبت 6 ربيع الأول 1447 ﻫ - 30 أغسطس 2025 |
ستاندرد اند بورز يغلق على انخفاض متأثراً بهبوط ديل وإنفيديا

منذ 32 دقيقة
ستاندرد اند بورز

ستاندرد اند بورز

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض متأثرا بخسائر لسهمي ديل وإنفيديا وأسهم أخرى مرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، بينما قيم المستثمرون بيانات التضخم التي تظهر أن تأثير الرسوم الجمركية بدأ يتسلل إلى الأسعار.

وتراجع سهم ديل وكانت من بين أكبر الخاسرين على المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعد أن ألقت تكاليف التصنيع المرتفعة للخوادم المحسنة للذكاء الاصطناعي وتعزيز المنافسة بظلالها على توقعات الطلب للشركة.

وانخفض سهم إنفيديا لليوم الثالث على التوالي. وجاء التقرير الفصلي لعملاق الذكاء الاصطناعي، الصادر يوم الأربعاء، دون التوقعات المرتفعة للمستثمرين، لكنه أكد أن الإنفاق المتعلق بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قويا.

ووفقا لبيانات أولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة0.64 بالمئة، ليغلق عند 6460.36 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 1.15 بالمئة إلى 21455.55 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز 0.20بالمئة، مسجلا 45546.08 نقطة.‭ ‬

    المصدر :
  • رويترز

