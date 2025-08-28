ستاندرد اند بورز يغلق عند ذروة قياسية مع دعم إنفيديا لأسهم الذكاء الاصطناعي

سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى قياسيا مرتفعا عند الإغلاق اليوم الخميس بعد أن جاء تقرير نتائج شركة (إنفيديا) الفصلية أقل من توقعات المستثمرين المرتفعة، لكنه أكد أن الإنفاق المتعلق بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال قويا.

وانخفضت أسهم إنفيديا 0.8 بالمئة بعد أن دفعت الضبابية التجارية بين الصين والولايات المتحدة الشركة الرائدة في مجال تصميم شرائح الذكاء الاصطناعي إلى استبعاد المبيعات المحتملة للصين من توقعاتها الفصلية في وقت متأخر أمس الأربعاء.

ونظر المستثمرون إلى تقرير إنفيديا، بما في ذلك زيادة الإيرادات الفصلية بنسبة 56 بالمئة، على أنه تأكيد أن الطلب المتعلق بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لا يزال قويا، مما يدعم ارتفاع الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي التي دفعت وول ستريت إلى مستويات قياسية في السنوات القليلة الماضية.

وصعدت أسهم الشركات ذات الثقل في مجال الذكاء الاصطناعي ومنها (مايكروسوفت) و(أمازون) و(ميتا بلاتفورمز).

وقال روس مايفيلد محلل استراتيجيات الاستثمار لدى شركة (بيرد) “إنفيديا شركة خارجة عن المألوف لدرجة أن القول بأن تقريرها كان مخيبا للآمال لا يتعارض إلا مع معيار توقعات الحدود المستحيلة… من الواضح أن المحرك الهيكلي الأساسي لهذا السوق، وهو الذكاء الاصطناعي، لن ينتهي أو يهدأ”.

وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.32 بالمئة إلى 6501.86 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.53 بالمئة إلى 21705.16 نقطة، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 0.16 بالمئة مسجلا 45636.90نقطة.