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ستاندرد اند بورز يغلق عند مستوى قياسي مرتفع بفضل تقدم محادثات التجارة

منذ ساعة واحدة
ستاندرد اند بورز 500 وناسداك

ستاندرد اند بورز 500 وناسداك

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سجل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مستوى إغلاق قياسيا مرتفعا اليوم الأربعاء مدعوما بارتفاع سهمي إنفيديا وجنرال إلكتريك فيرنوفا، ووسط تفاؤل بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يتجهان نحو اتفاق تجاري مماثل لذلك الذي أبرمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع اليابان.

وتشير بيانات أولية إلى أن ستاندرد اند بورز 500 صعد 49.93 نقطة أو 0.80 بالمئة ليغلق عند 6359.91 نقطة، فيما ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 127.33 نقطة أو 0.61 بالمئة إلى 21023.67 نقطة.

وزاد أيضا المؤشر داو جونز الصناعي 511.35 نقطة أو 1.15 بالمئة ليصل إلى 45013.79 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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