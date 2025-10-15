ستاندرد اند بورز يغلق مرتفعاً بعد نتائج أعمال قوية من البنوك

أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا، اليوم الأربعاء، مع صعود أسهم بنكي (مورجان ستانلي) و(بنك أوف أمريكا) بعد النتائج الفصلية القوية، في حين لا يزال تركيز المستثمرين منصبا على أحدث تصاعد في التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة.

وسجل سهم مورجان ستانلي مستوى مرتفعا قياسيا، في حين تقدم سهم بنك أوف أمريكا بعد أن تجاوز البنكان الكبيران تقديرات وول ستريت لأرباح الربع الثالث بفضل قوة إبرام الصفقات.

وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 لقطاع البنوك في أول سلسلة مكاسب على مدى ثلاثة أيام متتالية منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

وأعلن بنكا (جولدمان ساكس) و(جيه.بي مورجان تشيس) أمس عن أداء قوي في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وتوقعا استمرار ازدهار الأعمال.

وتشير نتائج البنوك هذا الأسبوع إلى قوة الشركات الأمريكية الكبرى مع انطلاق موسم أرباح الربع الثالث، كما أنها تُقدم إشارات إلى صحة الاقتصاد في وقت لا تزال فيه كثير من تقارير الاقتصاد الكلي معلقة بسبب الإغلاق الحكومي.

وقال توماس مارتن كبير مديري المحافظ لدى (جلوبالت) في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية “الناس ينفقون، ويبدو أن المستهلكين على ما يرام. كانت هذه إحدى الرسائل التي صدرت عن نتائج أعمال البنوك… لا يهبط التوظيف بسرعة. التضخم والتوظيف ضمن نطاقات معقولة في الأساس”.

وتشير بيانات أولية إلى أن المؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعد 27.19 نقطة بما يعادل 0.41 بالمئة إلى 6671.50 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 148.43 نقطة أو 0.66 بالمئة إلى 22670.13 نقطة، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 2.83 نقطة أو 0.01 بالمئة إلى 46267.63 نقطة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لشبكة (سي.إن.بي.سي) إن واشنطن لا ترغب في تصعيد الصراع التجاري مع الصين، مؤكدا أن الرئيس دونالد ترامب مستعد للقاء نظيره الصيني شي جين بينغ في كوريا الجنوبية في وقت لاحق هذا الشهر.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن واشنطن تدرس قطع بعض العلاقات التجارية مع الصين، بما في ذلك ما يتعلق بزيت الطهو. وبدأ البلدان أمس أيضا فرض رسوم موانئ مضادة بينهما.