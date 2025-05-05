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ستاندرد اند بورز ينهي أطول سلسلة مكاسب منذ 20 عاماً بعد أحدث رسوم جمركية

منذ 4 دقائق
ستاندرد اند بورز 500 وناسداك

ستاندرد اند بورز 500 وناسداك

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تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500، اليوم الاثنين، ليقطع أطول سلسلة مكاسب له في 20 عاما مع تقييم المستثمرين أحدث قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية، وذلك قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لبحث السياسة النقدية.

وأعلن ترامب أمس الأحد فرض رسوم جمركية 100 بالمئة على الأفلام المنتجة خارج الولايات المتحدة، لكنه لم يقدم أي تفاصيل عن سبل تطبيق هذه الرسوم.

وشهدت أسواق الأسهم تقلبات منذ أن أعلن ترامب رسوما في الثاني من أبريل نيسان، إذ انخفض ستاندرد اند بورز 500 في البداية بنحو 15 بالمئة قبل أن يستقر ويرتفع خلال الجلسات التسع الماضية على التوالي، وهي أطول سلسلة له منذ 2004.

ووفقا لبيانات أولية، انخفض ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 35.47 نقطة، أو 0.62 بالمئة، إلى 5651.20 نقطة، بينما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 138.72 نقطة، أو 0.73 بالمئة، إلى 17839.01 نقطة. ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 102.10 نقطة، أو 0.25 بالمئة، إلى 41215.33 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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