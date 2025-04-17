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ستاندرد اند بورز 500 وناسداك يرتفعان وداو جونز يهبط بسبب يونايتد هيلث

منذ ساعتين
ستاندرد اند بورز 500 وناسداك

ستاندرد اند بورز 500 وناسداك

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ارتفع المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع اليوم الخميس في وقت ينصب فيه التركيز على محادثات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة واليابان، بينماانخفض المؤشر داو جونز الصناعي نتيجة لخسائر سهم شركة يونايتد هيلث.

وهوى سهم يونايتد هيلث 18 بالمئة بعدما خفضت الشركة توقعاتها للعام الجاري.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 462.72 نقطة، أو 1.17 بالمئة، عند الفتح إلى 39206.67 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 29.8 نقطة، أو 0.56 بالمئة، إلى 5305.45 نقطة. وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 92.8 نقطة أي 0.57 بالمئة إلى 16399.973 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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