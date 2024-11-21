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ستوكس 600 الأوروبي ينهي سلسلة خسائر لأربع جلسات بفضل قطاعي الطاقة والتكنولوجيا

منذ 4 ساعات
المؤشر ستوكس 600 الأوروبي

المؤشر ستوكس 600 الأوروبي

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ارتفع مؤشر الأسهم الرئيسي في أوروبا، اليوم الخميس، وأنهى أطول سلسلة خسائر له في أكثر من شهرين بدعم من صعود أسهم الطاقة والتكنولوجيا، في حين دعم التوتر الجيوسياسي الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة ليكسر سلسلة خسائر استمرت لأربع جلسات.

ودفعت حالة الغموض التي تكتنف الصراع المتصاعد بين أوكرانيا وروسيا أسعار النفط إلى الارتفاع، مما أدى إلى تقدم المؤشر الفرعي لقطاع الطاقة 1.3 بالمئة.

وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع الصناعات الدفاعية 1.5 بالمئة.

وصعدت أصول الملاذ الآمن بما في ذلك الذهب والفرنك السويسري والدولار خلال اليوم.

ورغم صعوده لمستويات غير مسبوقه في وقت سابق من العام الجاري، تأخر المؤشر ستوكس 600 بحدة عن نظيره الأمريكي ستاندرد اند بورز 500، إذ تضرر بسبب التأثيرات المحتملة على القارة الأوروبية بعد فوز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية والمخاوف بشأن الإنفاق الصيني والمتاعب الاقتصادية في منطقة اليورو.

وبينما قال أحد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي إن زيادة الرسوم الجمركية في عهد ترامب لا تغير توقعات التضخم في أوروبا، أشار مسؤول في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى أنه من السابق لأوانه البدء في تقييم تأثير الانتخابات على السياسة النقدية.

وعلى صعيد متصل، انخفضت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو 1.2 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني من أكتوبر تشرين الأول وصولا إلى سالب 13.7 نقطة.

وعوض‭‭ ‬‬سهما شركتي التكنولوجيا الأوروبية (إيه.إس.إم.إل) و(ساب) خسائرها المبكرة وتقدما بأكثر من اثنين بالمئة لكل منهما، وذلك بفضل توقع شركة إنفيديا الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي تحقيق إيرادات تتجاوز التوقعات في الربع الأخير من العام الجاري.

    المصدر :
  • رويترز

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