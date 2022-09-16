ستولتنبرج: الهجوم الأوكراني على القوات الروسية كان فعالا للغاية

قال الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي ينس ستولتنبرج الجمعة، إن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية كان فعالا للغاية، مضيفا أن الدول يجب عليها الاستعداد لحرب طويلة لأن هذا لا يشير إلى بداية نهاية الصراع.

وأبلغ ستولتنبرج هيئة الإذاعة البريطانية “بي.بي.سي”، “إنه بالطبع أمر مشجع للغاية أن نرى أن القوات المسلحة الأوكرانية قادرة على استعادة أرضها والهجوم أيضا خلف الخطوط الروسية، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نفهم أن هذه ليست بداية نهاية الحرب، علينا أن نكون مستعدين لحرب طويلة”.

إلا أنه أثنى على التقدم الملحوظ الذي حققته القوات الأوكرانية في إقليم خاركيف، محذرا في الوقت عينه الدول الغربية من ضرورة الاستعداد لأشهر طويلة من الصراع.

كما وصف ستولتنبرغ هذا التقدم بالمشجع للغاية، في إشارة إلى استعادة كييف العديد من البلدات التي كانت تحت سيطرة القوات الروسية لأشهر طويلة في الشرق الأوكراني.

يذكر أن آلاف الجنود الروس كانوا انسحبوا من عدة مدن شرقية مطلع هذا الأسبوع، إثر الهجوم المضاد الذي شنته القوات الأوكرانية لاسترجاع عدد من المناطق في إقليم خاركيف.

وقد تمكنت القوات الأوكرانية من السيطرة على عدد من المدن الإستراتيجية على غرار كوبيانسك وإيزيوم، التي تشكل مراكز إمداد للقوات الروسية بالسلاح والعتاد والمؤن. ما من شأنه أن يخفف إلى حد كبير السيطرة الروسية على الشرق الأوكراني، بعد تقدم مهم حققته موسكو خلال الربيع الماضي، قبل أن يتضاءل تقدمها خلال الصيف الحالي، وسط دعم دولي كبير لكييف بالعتاد والأسلحة المتطورة.