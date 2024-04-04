ستولتنبرغ: حلف الأطلسي لم ولن يكون طرفا في الصراع في أوكرانيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي (الخميس 4-4-2024) إن الحلف “لم ولن يكون طرفا في الصراع في أوكرانيا”.

وأضاف “ليس لدينا أي خطط لنشر قوات قتالية تابعة لحلف شمال الأطلسي داخل أوكرانيا، وليس هناك أي طلب لفعل ذلك”.

وفي وقت سابق، قال الكرملين إن روسيا وحلف شمال الأطلسي أصبحا الآن في “مواجهة مباشرة”، وذلك فيما احتفل الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة بالذكرى الخامسة والسبعين لتأسيسه اليوم الخميس.

وتمثل الموجات المتتابعة لتوسع حلف شمال الأطلسي باتجاه الشرق هوسا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي خاض حربا في أوكرانيا قبل عامين هدفها المعلن هو منع الحلف من الاقتراب من الحدود الروسية. لكن الحرب، على النقيض، استثارت حلف شمال الأطلسي الذي توسع من جديد بانضمام فنلندا والسويد.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين “في الواقع، انحدرت العلاقات الآن إلى مستوى المواجهة المباشرة”.

وأضاف أن حلف شمال الأطلسي “مشترك بالفعل في الصراع المحيط بأوكرانيا ويواصل الزحف نحو حدودنا وتوسيع بنيته التحتية العسكرية نحو حدودنا”.

ودأب بوتين على قول إن الغرب خان روسيا في أعقاب الحرب الباردة بعد تفكيك حلف وارسو الذي أنشأته موسكو لكن حلف شمال الأطلسي زحف صوب الشرق بضمه دولا كانت أعضاء في حلف وارسو ودول البلطيق الثلاث التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي.

ويرفض الغرب تلك الرواية قائلا إن حلف شمال الأطلسي حلف دفاعي وإن الانضمام إليه خيار ديمقراطي للدول التي تخلصت من عقود من الحكم الشيوعي.

ويقول حلف شمال الأطلسي إنه يساعد أوكرانيا في القتال من أجل البقاء في مواجهة العدوان الروسي وقدم لكييف أسلحة متطورة وتدريبات ومعلومات مخابراتية.

وتقول روسيا إن ذلك يجعل الحلف طرفا فعليا في الصراع. وأشار بوتين في فبراير شباط إلى أن أي صراع مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي يعني أن الكوكب على بعد خطوة واحدة من اندلاع الحرب العالمية الثالثة.