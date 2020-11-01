سد النهضة.. عودة المفاوضات من جديد وسط اعتراض مصري سوداني

عاد الأطراف الدوليون المعنيون بسد النهضة إلى استئناف محادثاتهم من جديد اليوم الأحد وسط اعتراض مصري سوداني على آلية تشغيل سد النهضة الإثيوبي.

وتعقد هذه المفاوضات عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وتستمر أسبوعا، بحسب ما أعلن على تويتر، الخميس، وزير الري الإثيوبي.

يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق، عبد الفتاح البرهان، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

وفي اجتماع عقداه، الثلاثاء، في القاهرة، أعلن البرهان والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تمسكهما بالتوصل إلى “اتفاق قانوني ملزم” حول سد النهضة الإثيوبي، وهو مطلب تعارضه أديس أبابا.

ويثير هذا السد الذي سيستخدم في توليد الكهرباء خلافات خصوصا مع مصر ذات المئة مليون نسمة التي تعتمد على نهر النيل لتوفير 97 في المئة من احتياجاتها من المياه.

وازدادت التوترات بين القاهرة وأديس أبابا الصيف الماضي عندما تقدمت مصر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

وتصطدم المفاوضات أساسا بالخلاف حول مدة ملء السد، وهو موضوع ازداد إلحاحا بعد أن أعلنت إثوبيا في 21 يوليو أنها حققت نسبة الملء التي تستهدفها في العام الأول.

وترعى الأمم المتحدة هذه المفاوضات التي يتابعها كذلك الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والولايات المتحدة والبنك الدولي.

ونهاية أكتوبر، تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطر قيام مصر بتدمير السد وهو ما أغضب إثيوبيا.

وأعلنت الولايات المتّحدة في أوائل سبتمبر تعليق جزء من مساعدتها الماليّة لإثيوبيا ردّاً على قرار أديس أبابا البدء بملء سدّ النهضة قبل التوصّل لاتّفاق مع مصر والسودان بشأن هذا المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه على النيل الأزرق.